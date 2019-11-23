بنس يعرب عن قلقه من النفوذ الإيراني في العراق

القاهرة - (مصراوي)

تحدث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الاضطرابات التي يشهدها العراق حاليًا، خلال زيارة المسؤول الأمريكي غير المعلن عنها إلى البلاد، السبت.

وحسب تصريح لبنس، فإن عبد المهدي أكد له أن العراق يعمل على تجنب العنف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي مجددًا التزام واشنطن بسيادة بغداد، وعبر عن قلقه من نفوذ إيران في البلاد.

وقال مسؤولون عراقيون لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن بنس لن يلتقي رئيس الوزراء العراقي، بل اكتفى بمحادثته هاتفيا.

ووصل بنس، السبت، إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.

وأشار المسؤولون العراقيون إلى أن نائب الرئيس الأمريكي لن يلتقي أيضا أيا من القادة السياسيين العراقيين.

وقال بنس، من قاعدة عين الأسد في العراق، إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها بالقضاء على داعش وعلى أي تنظيم متطرف.

وأكد أنهم تخلصوا من زعيم داعش دون وقوع أي ضحية أمريكية، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية ستبقى حتى هزيمة داعش نهائيًا.

وأفاد أحد المسؤولين: "لن يكون ثمة اجتماع (بين المسؤولين) طالما أنهما تواصلا هاتفيا".

وتتزامن الزيارة نائب الرئيس الأمريكي، مع اجتماع عدد من القوى السياسية لمناقشة أمور مهمة على رأسها مصير عادل عبد المهدي.