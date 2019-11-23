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تأجيل جلسة استجواب رئيس الوزراء العراقي إلى الاثنين المقبل

05:55 م السبت 23 نوفمبر 2019
تأجيل جلسة استجواب رئيس الوزراء العراقي إلى الاثنين المقبل

البرلمان العراقي


القاهرة - (مصراوي)

أكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" تأجيل جلسة البرلمان المقرره اليوم السبت، حتى يوم الاثنين المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة اليوم، لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وسط اتهامات من الكتل النيابية لرئاسة البرلمان بالمماطلة في تحديد الجلسة

في هذا الصدد، اتهم تحالف سائرون الذي يتزعمه الزعيم الصدري مقتدى الصدر، رئاسة البرلمان بالمماطلة في تحديد جلسة استجواء رئيس الحكومة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتلة تحالف القوى العراقية تعليق حضورها لجلسات البرلمان، باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين "المهمة".

وكان من المقرر أن يخضع وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري لاستجواب أمام البرلمان، السبت، بعد شكوك بتورطه في قضايا فساد.

البرلمان العراقي عادل عبد المهدي حكومة العراق

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