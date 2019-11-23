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منظمة العفو الدولية: مقتل 115 شخصا على الأقل في احتجاجات إيران

05:37 م السبت 23 نوفمبر 2019
منظمة العفو الدولية: مقتل 115 شخصا على الأقل في احتجاجات إيران

احتجاجات ايران

طهران - (د ب أ):

قالت منظمة العفو الدولية اليوم السبت إن 115 شخصا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي، وسط تقارير تفيد بأن خدمة الإنترنت يتم إعادتها تدريجيا في أنحاء كثيرة من البلاد.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تغريدة عبر موقع تويتر أن الحصيلة التي أعلنتها تستند إلى "تقارير موثوق بها"، وقالت إنها تعتقد أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير.

وأضافت منظمة العفو الدولية: "نحث الدول على محاسبة السلطات الإيرانية".

وأكدت طهران مقتل تسعة أشخاص حتى أمس الجمعة، لكن لم يتم إطلاق أي حصيلة رسمية منذ ذلك الحين.

احتجاجات إيران منظمة العفو الدولية مقتل محتجين قوات الأمن الإيرانية

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