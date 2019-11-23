أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا إلى 34 قتيلًا

05:35 م السبت 23 نوفمبر 2019
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا إلى 34 قتيلًا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا إلى 34 قتيلًا

نيروبي - أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار غربي كينيا إلى 34 قتيلًا، من بينهم 29 شخصًا لقوا مصرعهم من جراء انهيار طيني تسبب في دفنهم.

وقال وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانجي - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - إن 17 قتيلًا لقوا حتفهم إثر انهيار طيني في قرية بمقاطعة /بوكوت الوسطى/، بينما فقد 12 آخرون أرواحهم في قريتين بمقاطعة /بوكيت الجنوبية/.

وأضاف أن الحكومة أرسلت مروحيات تابعة للجيش والشرطة لمساعدة هؤلاء المتضررين من الفيضانات، لافتًا إلى أنه إنه لم يتضح بعد نطاق وقوع الكارثة.

من جهته، أشار مفوض مقاطعة /بوكيت الغربية/ أبولو أوكيلو إلى مقتل خمسة أشخاص آخرين في حادث سير عندما انزلقت السيارة التي كانت تنقلهم على الطريق الواقع بين مدينتي /كيتالي/ و/لودوار/ بعد أن فاضت مياه نهرين على ضفتيهما.

هذا المحتوى من

Asha
فيضانات كينيا ضحايا الفيضانات نيروبي

الخبر التالى:

منظمة العفو الدولية: مقتل 115 شخصا على الأقل في احتجاجات إيران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. كريستال بالاس 1 - 2 ليفربول.. فيرمينو ينقذ الموقف