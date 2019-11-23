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القائد العام البحريني يبحث مع فرنسا وايطاليا التعاون العسكري

04:25 م السبت 23 نوفمبر 2019
القائد العام البحريني يبحث مع فرنسا وايطاليا التعاون العسكري

مؤتمر حوار المنامة 2019

المنامة - أ ش أ

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، مع وزيرة القوات المسلحة بفرنسا فلورنس بارلي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن القائد العام لقوة دفاع البحرين رحب بوزيرة القوات المسلحة الفرنسية الموجودة في البحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى الخامس عشر لـ(مؤتمر حوار المنامة 2019)، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

كما استعرض القائد العسكري البحريني، خلال لقائه رئيس أركان القوات المسلحة بإيطاليا الفريق اول اينزو فيتشارلي والوفد المرافق، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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مؤتمر حوار المنامة 2019 ايطاليا فرنسا فلورنس بارلي البحرين

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