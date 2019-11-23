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والي كسلا يدعو إلى نبذ العنف القبلي بين مكونات شرق السودان

03:30 م السبت 23 نوفمبر 2019
والي كسلا يدعو إلى نبذ العنف القبلي بين مكونات شرق السودان

اللواء ركن محمود بابكر محمد همد

الخرطوم - أ ش أ

دعا والي ولاية كسلا (شرق السودان) المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد، إلى نبذ العنف القبلي بين مكونات ولايات شرق السودان، معربا عن أسفه للأحداث "الدخيلة والتي لا تشبه أهل الشرق"، في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، في إشارة إلى مصادمات قبلية في "بورتسودان" سقط فيها قتلى وجرحى، قبل إجراء مصالحة قبلية.

وحذر والي كسلا، لدي مخاطبته في أمانة حكومة الولاية مبادرة التعايش السلمي، من عواقب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض غير إيجابية، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع.

وأكد والي كسلا ضرورة الفصل بين العمل السياسي والمجتمعي، منعا للتجاذبات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمجتمعات، لافتا إلى أن العمل السياسي مع التمترس حول القبيلة نتائجه وخيمة.

من جانبه، أكد اللواء شرطة عثمان الفضلي مدير شرطة ولاية كسلا مقرر لجنة الأمن فيها، استقرار الأوضاع الامنية بالولاية، مشيدا بمبادرة التعايش السلمي، التي ستجد العون والرعاية الكاملة من لجنة أمن الولاية.

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محمود بابكر محمد همد نبذ العنف السودان

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