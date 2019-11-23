قوات تشيكية تتوقف عن حماية قاعدة باجرام في أفغانستان في عام 2020

وارسو- (د ب أ):

قال وزير الدفاع في جمهورية التشيك، لوبومير ميتنار، اليوم السبت إن قوات بلاده ستتوقف عن حماية قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان، بعد انتهاء فترة الانتشار الحالي في مارس 2020.

وقال ميتنار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التشيكية" سي. تي.كيه"إنه في أعقاب الانسحاب، ستتركز الجهود العسكرية التشيكية في أفغانستان على تدريب قوات خاصة وتقديم مساعدة طبية، حيث سيتم إرسال فريق من الجراحين العسكريين إلى البلاد أوائل عام 2020.

وتأتي تصريحا ميتناز عقب تفقده قاعدة باجرام أمس الجمعة.

ولدى الجيش التشيكي، الذي يحمي قاعدة باجرام على مدى أكثر من ست سنوات حاليا، 250 فردا في أفغانستان، من بينهم 170 مسؤولون عن الواجبات الدفاعية من بينها حراسة القاعدة.

وكان العديد من الجنود التشيك قد قُتلوا وهم يحمون القاعدة خلال المهمة الحالية.