البحرين : مجلس التعاون الخليجي لم ولن يتدخل في شؤون ايران

المنامة - (د ب ا):

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، اليوم السبت أن ايران مازالت تمثل خطرا رئيسيا على امن المنطقة واستقرارها.

وقال وزير الخارجية -في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة"إن إيران مازالت تمثل خطرًا رئيسيًا على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والمليشيات الإرهابية كحزب الله وغيرها، وسياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عمان وتهديد سلامة الملاحة، ومحاولة عرقلة المساعي التي تبذلها دولنا لصالح دول المنطقة وشعوبها"،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وطالب المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لردع إيران وكفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها واستقلالها، منوهًا إلى أن دول مجلس التعاون لم ولن تتدخل في شؤون إيران".

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة، من خلال ما تقوم به من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.

وأضاف وزير الخارجية، أن الأهمية الاستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والعمل الجماعي يعد شرطًا أساسيًا لنجاح أي تحالف أو تجمع إقليمي.

وطالب الوزير بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان، مؤكدًا أن السلام المنشود لن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.