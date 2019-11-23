أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

العراق تعتقل 17 داعشيًا غربي بغداد

01:36 م السبت 23 نوفمبر 2019
العراق تعتقل 17 داعشيًا غربي بغداد

اعتقال دواعش بالعراق - ارشيفية

الانبار- (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بأن جهاز الاستخبارات العراقي تمكن من اعتقال خلية تضم 17 من عناصر تنظيم داعش في محافظة الانبار، 118كم غربي بغداد.

وقالت المصادر إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات العراقية في محافظة الانبار وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اعتقال17 عنصرا كانوا يشكلون مجاميع صغيرة في مناطق الصقلاوية والفلوجة بالانبار".

وأضافت أن المعتقلين كانوا مطلوبين وفق قانون الارهاب .

العراق اعتقال دواعش بغداد جهاز الاستخبارات العراقي تنظيم داعش

الخبر التالى:

البحرين : مجلس التعاون الخليجي لم ولن يتدخل في شؤون ايران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قطار يدهس بائع خضروات في الشرقية