وزير خارجية البحرين يؤكد أهمية دور دول الخليج ومصر في ضمان أمن المنطقة

المنامة – (أ ش أ):

شدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن؛ لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وقال الوزير البحريني - في كلمته بـ"حوار المنامة" في دورته الـ 15، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت - إن الأهمية الاستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والعمل الجماعي يعد شرطًا أساسيًا لنجاح أي تحالف أو تجمع إقليمي.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن إيران مازالت تمثل خطرًا رئيسيًا على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية، فضلا عن سياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، والسفن التجارية في خليج عمان وتهديد سلامة الملاحة، ومحاولة عرقلة المساعي التي تبذلها دولنا لصالح دول المنطقة وشعوبها.

وطالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لردع إيران وكفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها واستقلالها، منوهًا بأن دول مجلس التعاون لم ولن تتدخل في شؤون إيران.

وحول الوضع في فلسطين، طالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان، مؤكدًا أن إقامة السلام العادل والشامل يعد مصلحة جماعية لدول المنطقة بأسرها، وأن هذا السلام المنشود لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية بضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتنظم وزارة الخارجية البحرينية (مؤتمر حوار المنامة) في دورته الـ 15 بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويشارك فيه عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ورجال الأعمال، والشخصيات الدولية، والاقتصاديين، والسياسيين، والمفكرين الاستراتيجيين من دول العالم ، لتبادل وجهات النظر إزاء أهم التحديات.