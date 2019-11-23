أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

فرنسا تنتقد أمريكا لعدم اتخاذها إجراءات تجاه اعتداءات إيران بمضيق هرمز

11:47 ص السبت 23 نوفمبر 2019
فرنسا تنتقد أمريكا لعدم اتخاذها إجراءات تجاه اعتداءات إيران بمضيق هرمز

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي

المنامة – (أ ش أ):

انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسيّة فلورانس بارلي، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية لعدم اتخاذها أي إجراءات تجاه اعتداءات إيران المتكررة في منطقة خليج عمان ومضيق هرمز.

وأعربت الوزيرة الفرنسيّة - خلال كلمة بحوار المنامة السنوي - عن قلقها من تبعات ما اعتبرته "تراجعا تدريجيا ومتعمدا" للدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقالت بارلي إن بلادها ستظل تتفاوض مع إيران، مؤكدة في الوقت ذاته أن باريس ستقف دوما إلى جانب حلفائها.

وخلال الأشهر الماضية تورطت إيران في سلسلة من الاعتداءات طالت عددا من السفن في مياه خليج عمان ومضيق هرمز، كما تنوعت هذه الاعتداءات بين إطلاق الصواريخ على السفن التجارية واحتجاز عدد منها وجرها عنوة إلى الموانئ الإيرانية.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.

هذا المحتوى من

فلورانس بارلي فرنسا أمريكا مضيق هرمز منطقة خليج عمان

الخبر التالى:

وزير خارجية البحرين يؤكد أهمية دور دول الخليج ومصر في ضمان أمن المنطقة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان