فرنسا تنتقد أمريكا لعدم اتخاذها إجراءات تجاه اعتداءات إيران بمضيق هرمز

المنامة – (أ ش أ):

انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسيّة فلورانس بارلي، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية لعدم اتخاذها أي إجراءات تجاه اعتداءات إيران المتكررة في منطقة خليج عمان ومضيق هرمز.

وأعربت الوزيرة الفرنسيّة - خلال كلمة بحوار المنامة السنوي - عن قلقها من تبعات ما اعتبرته "تراجعا تدريجيا ومتعمدا" للدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقالت بارلي إن بلادها ستظل تتفاوض مع إيران، مؤكدة في الوقت ذاته أن باريس ستقف دوما إلى جانب حلفائها.

وخلال الأشهر الماضية تورطت إيران في سلسلة من الاعتداءات طالت عددا من السفن في مياه خليج عمان ومضيق هرمز، كما تنوعت هذه الاعتداءات بين إطلاق الصواريخ على السفن التجارية واحتجاز عدد منها وجرها عنوة إلى الموانئ الإيرانية.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.