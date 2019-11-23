نائب رئيس زيمبابوي يعود إلى بلاده بعد قضاء 4 أشهر في الصين للعلاج

هراري - (د ب أ):

عاد نائب رئيس زيمبابوي، كونستانتينو تشيوينجا إلى العاصمة هراري اليوم السبت بعد قضاء أربعة أشهر في الصين.

وكانت الرئاسة في زيمبابوي قد ذكرت في 22 يوليو الماضي أن تشيوينجا توجه إلى الصين للخضوع للمزيد من "الفحوص الطبية" بشأن مرض لم يتم الكشف عنه.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن الصور التي نشرتها مجموعة "زيمبابوي نيوزبيبر جروب"، التي تصدر صحيفة "هيرالد" الحكومية أظهرت لحظة وصول تشيوينجا على متن رحلة طيران عارض من الصين، وكان نائب السفير الصيني لدى زيمبابوي، تشاو باوجانج، بين مستقبليه بالمطار الرئيسي.

وقال المتحدث باسم حكومة زيمبابوي، نيك مانجوانا إن استقبال تشيوانجا من قبل الدبلوماسي الصيني جاء في سياق المساعدة المقدمة من قبل الحكومة الصينية.

وأضاف مانجوانا في مقابلة هاتفية إن "تشيوانجا توجه إلى الصين كضيف على الحكومة الصينية، ويتواكب مع ذلك في نفس السياق استقبال السفير باوجانج لنائب الرئيس بالمطار".