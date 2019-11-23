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تركيا تعتقل 46 شخصا انتقدوا عدوانها على سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

09:20 ص السبت 23 نوفمبر 2019
تركيا تعتقل 46 شخصا انتقدوا عدوانها على سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تركيا

أنقرة في – (أ ش أ):

اعتقلت السلطات التركية 46 شخصاً لانتقادهم العدوان التركي على شمال شرق سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.

جدير بالذكر أن تركيا تشن حملة قمع واعتقالات ضد المعارضين داخل البلاد للعملية العسكرية في سوريا؛ حيث اعتقلت 121 شخصًا الشهر الماضي بالإضافة إلى التحقيق مع 500 آخرين بتهمة التحقير من شأن تركيا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، التي هددت بالمزيد من الاعتقالات.

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