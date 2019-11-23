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مقتل شرطيين في هجوم بقنبلة على مركز للشرطة جنوب غرب كولومبيا

06:25 ص السبت 23 نوفمبر 2019
مقتل شرطيين في هجوم بقنبلة على مركز للشرطة جنوب غرب كولومبيا

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):

لقي شرطيان حتفهما في هجوم على مركز للشرطة في مدينة سانتاندير دي كويليشاو جنوب غرب كولومبيا، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن قناة كاراكول التليفزيونية الكولومبية.

وكانت السلطات الكولومبية قد فرضت حظر تجول خلال ليل الجمعة في العاصمة بوجوتا، في إجراء نادر لقمع موجة مستمرة من الاحتجاجات العنيفة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة ضد متظاهرين مقنعين مسلحين بالحجارة في العديد من المناطق بالعاصمة مع دخول الاحتجاجات ضد الحكومة يومها الثاني.

وبدأت الاضطرابات يوم الخميس، عندما نظم مئات الآلاف من الكولومبيين احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد خطط مزعومة لإصلاح نظم التقاعد والعمل وضد الفساد وقتل زعماء المجتمع على يد جماعات مسلحة.

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