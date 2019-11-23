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المبعوث الأممي: محادثات الدستور السورية لم تتوصل بعد إلى اتفاق

03:43 ص السبت 23 نوفمبر 2019
المبعوث الأممي: محادثات الدستور السورية لم تتوصل بعد إلى اتفاق

جير بيدرسون

نيويورك - (د ب أ):

قال الوسيط الأممي جير بيدرسون يوم الجمعة إن المفاوضات المبدئية السورية-السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية.

وقال بيدرسون لمجلس الأمن الدولي "من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي القضايا سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي".

وأضاف "لكن كان هناك مناقشة مبدئية قوية وبعض القواسم المشتركة يمكن البناء عليها".

وقال مبعوث الأمم المتحدة إن المحادثات، التي بدأت بنهاية أكتوبر الماضي في جنيف لم تكن "سهلة".

وتابع "لقد تباينت القصص والمواقف والمقترحات وفي بعض الأحيان كانت الأعمال والمناقشات مؤلمة والعواطف جياشه"، لكنه أضاف أنه رأي المزيد من "الجهود في اللغة واللهجة والإيحاءات للإشارة إلى الانفتاح على الحوار".

وتهدف المفاوضات، التي انطلقت في حضور 150 مندوبا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على قدم المساواة، إلى بناء زخم نحو حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات لمدة أسبوع في جنيف في 25 نوفمبر الجاري.

جير بيدرسون سوريا دستور سوريا الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
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