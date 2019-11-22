العراق.. مقتل عنصر من سرايا السلام شرقي مدينة سامراء

تكريت (العراق) - (د ب ا):

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية بمقتل عنصر من قوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بانفجار عبوة ناسفة شرقي مدينة سامراء 130 كيلومتر شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة صلاح الدين إن" عجلة تابعة لسرايا السلام التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر تعرضت مساء اليوم لانفجار عبوة ناسفة بالقرب من منطقة الطريشة شرقي المدينة، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة أربعة اخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها الى مستشفى المدينة".

وأضاف البازي أن"العجلة كانت في دورية ضمن قوة للسرايا تقوم بعملية تفتيش روتينية في المنطقة التي ما زالت تشهد نشاطات عسكرية ضد بقايا تنظيم داعش".

وأوضح أن" طائرات مروحية تابعة لطيران الجيش العراقي، شنت على مدار اليوم هجمات على بعض الأهداف في مناطق الجالسية والطريشة وشيخ محمد، القت خلالها صواريخ على بعض الاوكار التي يتحصن بها عناصر داعش"، مشيرا إلى أنها أصابت أهدافها "بدقة متناهية".