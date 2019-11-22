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ألمانيا تعرب عن صدمتها للأحكام الصادرة ضد نشطاء إيرانيين

09:44 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
ألمانيا تعرب عن صدمتها للأحكام الصادرة ضد نشطاء إيرانيين

احتجاجات ايران

برلين / طهران - (د ب أ):

انتقدت مسؤولة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية بأشد العبارات إدانة القضاء الإيراني لستة من نشطاء حماية البيئة في إيران بالسجن مددا طويلة.

وقالت المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان في برلين بيربل كوفلر اليوم الجمعة: "أشعر بالصدمة، فقد عملوا بسلمية ونشاط كبير من أجل حماية الحيوان وحماية الأنواع المهددة بالانقراض داخل إيران".

وأضافت أنها تطالب بالإفراج الفوري عنهم وتناشد الحكومة الإيرانية بالالتزام بمسؤولياتها الإنسانية التي تعهدت بصيانتها.

كانت السلطات القضائية الإيرانية أصدرت، وفقا للبيانات الصادرة يوم أمس الخميس، أحكاما بالسجن لمدة عشرة أعوام على نشطاء في مجال حماية البيئة وحماية الحيوان.

واتهم القضاء الإيراني ستة من المنتمين لجمعية التراث الحيواني البري الإيراني بالارتباط بالمخابرات الأمريكية، ومن ثم بالتجسس.

ولم يتبين ما هي الأمور التي قاموا بالتجسس عليها.

وكان الستة من المهتمين بحماية الفهد الآسيوي الصياد المهدد بالانقراض، وأثار الحكم عليهم موجة من الانتقاد والاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسمح القانون الإيراني بالحق في الاستئناف على هذه الأحكام.

وقال أوميد نوريبور وأوليفر كريشر من حزب الخضر إن ما حدث "هو ضربة قوية أخرى لأوضاع حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في إيران".

احتجاجات إيران حبس النشطاء ألمانيا

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