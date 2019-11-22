أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين المحتجين والشرطة في كولومبيا

09:17 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين المحتجين والشرطة في كولومبيا

الاحتجاجات في كولومبيا

بوجوتا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الكولومبية مقتل ثلاثة أشخاص إثر اشتباكات مع قوات الشرطة خلال عمليات نهب جرت أثناء احتجاجات اليوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو - وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن حالات الوفاة وقعت في مكانين مختلفين بالقرب من مدينة كالي جنوب غربي البلاد.

وأضاف الوزير الكولومبي، أن اثنين قتلا في مدينة بوينافينتورا غربي كولومبيا، إثر تعامل قوات الشرطة مع هجمات وقعت ضدها خلال عمليات نهب لإحدى المجمعات التجارية الكبرى.

وأوضحت الشرطة أن شخصاً ثالثاً قتل في حادثة مشابهة في مدينة كانديلاريا.

ويُشار إلى أن مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيا تنديداً بسياسات الحكومة.

هذا المحتوى من

احتجاجات كولومبيا الشرطة الكولومبية عمليات النهب

الخبر التالى:

العراق: سقوط صاروخ بنهر دجلة قرب السفارة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:منتخب مصر يقتنص بطولة أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه