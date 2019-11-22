أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة

09:01 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة

ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة

صنعاء - (أ ش أ):

أصيبت امرأة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في قصف عشوائي شنته ميليشيات الحوثي على أحياء سكنية بمديرية حيس ، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر يمنية ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، إن الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين شرق مدينة حيس جنوب الحديدة، وأصابت المواطنة بيان علي سالم سقيم (20 عاماً) بطلقة نارية أسفل الظهر، واصفةً حالتها بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن مواطنين هرعوا إلى المنزل المستهدف وأسعفوا الفتاة المصابة إلى المستشفى الميداني في الخوخة، ومن ثم تم تحويلها إلى مستشفى منظمة "أطباء بلا حدود" في المخا.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة ، وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها وبشكل مكثف باتجاه مزارع المواطنين في الجاح.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن المصادر قولها إن قناصة الحوثيين أطلقوا النيران على منازل المواطنين في القرى المأهولة بالسكان.

وفي مديرية التحيتا جنوب الحديدة ، قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.

هذا المحتوى من

ميليشيات الحوثي الحديدة أحياء سكنية اليمن

الخبر التالى:

مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين المحتجين والشرطة في كولومبيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | نهائي أمم أفريقيا.. مصر 1 - 0 كوت ديفوار.. الأول للفراعنة