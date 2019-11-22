ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة

صنعاء - (أ ش أ):

أصيبت امرأة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في قصف عشوائي شنته ميليشيات الحوثي على أحياء سكنية بمديرية حيس ، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر يمنية ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، إن الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين شرق مدينة حيس جنوب الحديدة، وأصابت المواطنة بيان علي سالم سقيم (20 عاماً) بطلقة نارية أسفل الظهر، واصفةً حالتها بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن مواطنين هرعوا إلى المنزل المستهدف وأسعفوا الفتاة المصابة إلى المستشفى الميداني في الخوخة، ومن ثم تم تحويلها إلى مستشفى منظمة "أطباء بلا حدود" في المخا.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة ، وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها وبشكل مكثف باتجاه مزارع المواطنين في الجاح.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن المصادر قولها إن قناصة الحوثيين أطلقوا النيران على منازل المواطنين في القرى المأهولة بالسكان.

وفي مديرية التحيتا جنوب الحديدة ، قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.