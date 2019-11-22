أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

تقرير: 1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا

08:23 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
تقرير: 1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا

الريف الفرنسي - أرشيفية

باريس - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية" اليوم الجمعة أن ما يصل إلى 1500 قصر ريفي معروض للبيع في مختلف أرجاء فرنسا، مستشهدة بخبراء ووكلاء متخصصين في العقارات.

ويقول الخبراء والوكلاء إن تكاليف صيانة هذه القصور الفخمة الأسطورية تشكل عبئا على أصحابها وتثبط عزيمة المشترين المستقبليين.

وقالت الصحيفة إن المشترين سعداء بشراء القصور ذات الأسعار الملائمة في منطقة باريس، ولكن بيع القصور الريفية المعزولة يواجه صعوبات.

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن الأسر الأرستقراطية سلمت قصورها من جيل لآخر، غالبا ما يكون الملاك الجدد مستعدون لبيعها بعد فترة.

وقال أوليفير دي لورجيريل، رئيس رابطة ملاك القصور، لصحيفة لوفيجارو: "انخفضت مدة تداول القصور مما متوسطه 15 عاما إلى نحو ثمانية أعوام".

الريف الفرنسي بيع القصور

الخبر التالى:

بومبيو : سنحاسب أفراد النظام الإيراني على قمعهم العنيف لشعبهم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | نهائي أمم أفريقيا.. مصر 1 - 0 كوت ديفوار.. الأول للفراعنة