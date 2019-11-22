نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى المستشفى بعد سقوطه فى كرواتيا

روما - (د ب أ):

دخل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني المستشفى بعد تعرضه لسقوط في اجتماع سياسيين محافظين في كرواتيا، حسبما أفادت تقارير إخبارية مساء اليوم الجمعة.

وقع الحادث أمس الخميس في ختام مؤتمر حزب الشعب الأوروبي بزغرب ، كرواتيا، وفق صحيفة "كورييري ديلا سيرا" ووسائل إعلام أخرى.

ومن المقرر أن يقضي برلسكوني 83 عاما، اليومين المقبلين في عيادة لا مادونينا بميلانو للخضوع لفحوصات طبية ، وفق الصحيفة.

واستبعدت مصارد من حزب"إيطاليا ..إلى الأمام" فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أخرى، بما في ذلك وكالة أنباء " آكي" الإيطالية إصابة برلسكوني بمرض خطير.