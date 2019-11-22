البحرين وتايلاند تبحثان مجالات التعاون الثنائي

المنامة - (أ ش أ):

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية البحريني الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، مع نائب وزير خارجية تايلاند يشاوات إيسارا باكدي، العلاقات الثنائية بين مملكتي البحرين وتايلاند، وما تشهده تلك العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر(حوار المنامة).

ودعا آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - إلى مشاركة تايلاند في تنفيذ برامج رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لاسيما أن المملكة تمتلك اقتصادًا حيويًا ومتنوعًا، يتسم بالاستدامة في النمو والتنافسية، بالإضافة إلى بيئة أعمال مشجعة، وتسهيلات لوجستية، يمكن أن تستفيد منها الاستثمارات والشركات التايلاندية، حيث تعتبر البحرين بوابة النفاذ إلى السوق الخليجية، ومركزًا للمال والأعمال، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التنمية الاقتصادية ومركز الاستثمارات في تايلاند، يوم 14 فبراير 2018.