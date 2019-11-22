واشنطن تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، وفقًا لما نشرته على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات على الوزير الإيراني تأتي لدوره في حجب الإنترنت خلال الاحتجاجات.

وبعد عودة الإنترنت في إيران تدريجياً، الخميس الماضي، توالى تحميل فيديوهات جديدة بشكل مكثف على مواقع التواصل حول الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء البلاد خلال قطع الخدمة، ليقرر مجلس الخبراء في إيران، بعد ذلك، حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران وفق ما ذكرته مواقع إيرانية.

وقال أحمد خاتمي عضو مجلس الخبراء إن "المجلس قرر حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران لأن هذه التطبيقات كانت تعلّم التدمير والفوضى" خلال الاحتجاجات الأخيرة".