بعد اتفاق السلام، عودة آلاف اللاجئين إلى جمهورية افريقيا الوسطى

عودة آلاف اللاجئين إلى جمهورية افريقيا الوسطى

جنيف (د ب أ)

بدأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، عملية لإعادة آلاف اللاجئين في الكونغو إلى وطنهم في جمهورية افريقيا الوسطى ، بعد إبرام اتفاق السلام في جمهورية افريقيا الوسطى أوائل هذا العام.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، إن المفوضية تعتزم مساعدة حوالي 25 ألف شخص في العودة إلى ديارهم بحلول نهاية العام المقبل.

ووقعت حكومة جمهورية افريقيا الوسطى اتفاق سلام مع 14 مجموعة مسلحة في شباط/فبراير المنصرم ، منهية بذلك سبع سنوات من الصراع المدني.

وغادرت أول مجموعة تضم نحو 400 لاجئ مخيما للاجئين في الكونغو أمس الخميس للسفر إلى عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى بانجي.

وحتى الآن ، قام أربعة آلاف لاجئ بالتسجيل في برنامج المفوضية.