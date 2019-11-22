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الخارجية الروسية: استئناف الرحلات الجوية مع مصر في جوهر اهتمامنا

05:41 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخارجية الروسية: استئناف الرحلات الجوية مع مصر في جوهر اهتمامنا

أوليج سيرومولوتوف مساعد وزير الخارجية الروسي

موسكو - (أ ش أ):

أكد أوليج سيرومولوتوف، مساعد وزير الخارجية الروسي، أن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بشكل كامل في جوهر اهتمام موسكو، وتتم مناقشتها بانتظام مع الجانب المصري.

وقال سيرومولوتوف، في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" الجمعة: " نتيجة للعمل المشترك، الذي قام به المختصون في مصر وروسيا لزيادة مستوى الأمن في مطار القاهرة، تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين عاصمتي الدولتين في أبريل الماضي".

وأضاف :" أن ممثلي الإدارات المتخصصة الروسية يتفاعلون مع الشركاء المصريين بهدف الاستئناف السريع للرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية الواقعة على البحر الأحمر"، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من عمل الخبراء في المستقبل القريب بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة (العارضة) مع شرم الشيخ والغردقة.

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أوليج سيرومولوتوف الخارجية الروسية الرحلات الجوية السياحة الروسية مصر

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