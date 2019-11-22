الشرطة تعتقل أيرلنديًا على خلفية العثور على جثث مهاجرين فيتناميين

لندن- (د ب أ):

ألقت شرطة بريطانيا القبض على رجل من أيرلندا الشمالية للاشتباه في تهريبه البشر اليوم الجمعة، حيث ربطت عملية الاعتقال بالتحقيق في مقتل 39 مهاجرا فيتناميا، تم العثور على جثثهم في شاحنة مقطورة مغلقة، قرب لندن الشهر الماضي.

وقالت شرطة مقاطعة أسيكس إنه تم اعتقال "رجل، 23 عامًا، من أيرلندا الشمالية.. في الساعات الأولى من صباح اليوم في الطريق السريع "إم 40" في بيكونسفيلد بمقاطعة "باكينجهام شير"، فيما يتعلق بتحقيقنا بشأن العثور على جثث 39 مواطنا فيتناميا في شاحنة مقطورة، في مدينة جرايز في 23 أكتوبر الماضي.

وأضافت الشرطة "تم اعتقاله للاشتباه في تآمره مع شرطة المرور والتآمر للمساعدة في الهجرة غير القانونية وما زال في السجن".

وتعتقد الشرطة أنه تم استخدام وحدة مقطورة مسجلة في أيرلندا لنقل المهاجرين الفيتناميين من ميناء "زيبروج" البلجيكي إلى ميناء الشحن البريطاني، بورفليت، بالقرب من مدينة جرايز بمقاطعة أسيكس.

وكانت شرطة أسيكس قد اعتقلت سابقا سائق شاحنة من أيرلندا الشمالية، 25 عاما، للاشتباه في تورطه في القتل.

وكان قد حصل على المقطورة من الميناء البريطاني.

وتم اعتقال العديد ممن يشتبه بأنهم من المهربين في فيتنام.