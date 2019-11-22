أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

خدمات الإنترنت مازالت مقيدة لحد كبير في إيران بعد التظاهرات

02:56 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
خدمات الإنترنت مازالت مقيدة لحد كبير في إيران بعد التظاهرات

وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي

طهران- (د ب أ):

قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي، اليوم الجمعة، إن خدمة الإنترنت عادت في بعض أجزاء البلاد ولكن مصادر أخرى قالت إن الحكومة مازالت تقيد الخدمة بشكل كبير بعد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.

وقال جهرومي إن وزارته تعمل على إعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد.

ولكن شركة خاصة لتكنولوجيا المعلومات قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض (إل تي إي) التي يستخدمها أغلب الإيرانيين في هواتفهم الذكية، مازالت متوقفة. وفي العاصمة طهران، عادت بعض خطوط "أيه دي إس إل" عادت للعمل مجددا، بحسب الشركة.

واندلعت المظاهرات الأسبوع الماضي بعيد إعلان الحكومة بشكل غير متوقع زيادة في الأسعار تسببت تقريبا في زيادة تكلفة البنزين ثلاث مرات.

وفي محاولة للسيطرة على الاضطرابات، حجبت السلطات أغلب خدمات الإنترنت المحلي. ورغم إعلان الحرس الثوري انتهاء المظاهرات، مازال الحجب شبه الكامل ساريا.

وتقول منظمة العفو الدولية إن 106 من المحتجين لقوا حتفهم في 21 منطقة إيرانية. إلا أن الجمهورية الإسلامية أكدت أن هذا العدد "ملفق" وأنه تم التأكد من مقتل تسعة فقط، فيما جرى إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص.

الإنترنت طهران إيران محمد جواد أزاري جهرومي

الخبر التالى:

المحافظون الألمان بقيادة ميركل يعقدون مؤتمرهم في أجواء متوترة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر يكشف موعد مغادرة غادة والي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي