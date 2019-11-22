كوريا الجنوبية: تعليق إنهاء الاتفاقية العسكرية مع اليابان بشروط

سول- (دب ا):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تعليق انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، قائلة إن الجانبين تمكنا من تضييق هوة بعض الخلافات في معركتهما التجارية التي استمرت عدة أشهر.

وقال المكتب الرئاسي إن كوريا الجنوبية وافقت على "وقف مؤقت" لعملية الالتماس في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقيود التصدير في طوكيو، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية .

وجاء الإعلان قبل انتهاء الاتفاق ، المقرر في الساعة 12 من صباح السبت.

ويتمثل شرط أساسي في أن كوريا الجنوبية يمكنها إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية في أي وقت تشاء، وفقًا لكيم يو يون، نائب مدير مكتب الأمن القومي في المكتب الرئاسي تشونج وا داي(البيت الأزرق).

وبهذا الإعلان الصادر اليوم، كسب الجانبان المزيد من الوقت للتفاوض من أجل حل القضايا المعلقة.

كانت اليابان قد أثارت غضب سول في يونيو الماضي بعدما شددت من القيود المفروضة على الصادرات من المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات، حيث قالت إنه " تم تقويض العلاقات " بين الدولتين بصورة كبيرة.

وجاء هذا القرار عقب أن ألزمت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن فترة العمل القسري خلال فترة الحرب خلال العهد الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945 .

وأعلنت كوريا الجنوبية في أغسطس أنها لن تجدد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، عندما ينتهي سريانها في 23 نوفمبر الجاري.