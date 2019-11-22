المرجعية الشيعية بالعراق تشدد على سرعة انجاز قانون الانتخابات ومفوضيتها

كربلاء- (د ب ا ):

شددت المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني، اليوم الجمعة، على سرعة تشريع قانون الانتخابات وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية العليا في محافظة كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة أمام الاف من المصلين في صحن الامام الحسين "ان المرجعية الدينية العليا اوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح والتاكيد على سلميتها وخلوها من التخريب وحرمة الدم»ّّ

واضاف«ان المرجعية تشدد على سرعة تشريع قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات لانهما يمهدان لحل الازمة وضرورة استجابة القوى السياسية لمطالب المتظاهرين .

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.