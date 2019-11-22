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اليونيسف: أكثر من 5 مليون طفل سوري في حاجة للمساعدات الانسانية

11:44 ص الجمعة 22 نوفمبر 2019
اليونيسف: أكثر من 5 مليون طفل سوري في حاجة للمساعدات الانسانية

طفل سوري نازح من الرقة يشرب المياه في مخيم للنازحي

القاهرة- (مصراوي):

قال فران إكويزا ممثل منظمة حماية الطفولة (اليونيسف) في سوريا، إن حجم الأزمة وشدتها وتعقيدها بالنسبة للأطفال في البلاد اليوم "صار مذهلا".

ولفت إكويزا، في مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس، إلى وجود أكثر من 5 ملايين طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا، من بينهم 2.6 مليون من الأطفال النازحين داخليا.

وأضاف إكويزا وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة إن المنظمة "تحققت حتى شهر سبتمبر المنصرم من وقوع 1792 انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل، في هذا العام وحده. وتشمل هذه الانتهاكات مقتل وجرح الأطفال، وتجنيدهم أو خطفهم، بالإضافة إلى هجمات على المدارس والمرافق الصحية".

وتابع قائلا: "في الفترة بين يناير ونهاية سبتمبر 657 طفلا قُتلوا وجُرح 324 آخرون، مضيفا إن هذه أرقام تحققت منها الأمم المتحدة غير أن "الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير".

وعرض التقرير الأرقام التي أوردها ممثل اليونيسف مشيرا إلى أن "الأطفال في سوريا ما زالوا يتعرضون لنفس مستوى الخطر الذي تعرضوا له في عام 2018، الذي قُتل خلاله 1106 طفل– أكبر عدد من الضحايا الأطفال يقتلون في عام واحد- منذ بدء الحرب".

المساعدات الانسانية منظمة اليونيسف سوريا

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