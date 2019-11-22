روسيا تعلن عن حوار مع الولايات المتحدة حول سوريا

موسكو - (د ب ا):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، وجود حوار مع الجانب الأمريكي حول سوريا، بالرغم من الوجود الأمريكي غير القانوني على الأراضي السورية.

وقال سيرومولوتوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشرت اليوم الجمعة ، "نحافظ على الحوار على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم للوضع في سوريا والقضاء نهائيا على الإرهاب".

وتابع سيرومولوتوف: "هناك سؤال آخر: هل الدول الغربية مستعدة لمثل هذا التعاون؟ التصرفات المدمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة، والتي تغادر ثم تعود لحماية حقول النفط من تنظيم "داعش" الذي - وفقا لتصريحاتهم - هزموه، لا تسهم في إيجاد قواسم مشتركة".

وختم سيرومولوتوف: "الحوار الروسي الأمريكي مطلوب حول هذه المسألةـ رغم التواجد غير القانوني للأمريكيين على الأراضي السورية".

يشار إلى أن روسيا أعلنت أن نشر قواتها في سورية منذ شهر سبتمر عام 2015 جاء بناء على طلب من الحكومة السورية. وتدعم القوات الروسية نظيرتها السورية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية.