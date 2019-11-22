انطلاق مناورات جوية إيرانية "لاستعراض الجاهزية"

طهران- (د ب أ):

انطلقت اليوم الجمعة مناورات "المدافعون عن سماء الولاية" 98 في شرق إيران بمشاركة قوات الدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش الايراني إلى جانب قوات مقر الدفاع الجوي للبلاد، لاختبار مرونة الدفاع الجوي والنهوض بمستوى مهارات الطاقات الشابة في استخدام المنظومات المحلية الصنع.

واعلن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد بان منطقة المناورات هي محاكاة لمنطقة الخليج "الفارسي" ومضيق هرمز،حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية .

و أوضح العميد صباحي فرد على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي بان المناورات تجري على مساحة 416 الف كيلومتر مربع في المنطقة العامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران.

ونصح قائد قوات الدفاع الجوي الايراني "الاعداء بان لا يورطوا انفسهم في اختبار المواجهة مع ايران لان الدخول في هذا الاختبار واختراق سماء البلاد لن يعود لهم سوى بالذل والهوان كما حدث لهم في الماضي".

وصرح العميد صباحي فرد بانه سيتم في هذه المناورات استخدام الاسلحة والمنظومات الوطنية الصنع والحديثة والتي تعد ضمن ارقى تكنولوجيات الدفاع الجوي في العالم.

وأشار إلى أن هذه المناورات هي الأولى لقوات الدفاع الجوي التي تم تشكيلها قبل عدة اشهر كاحدى القوات التابعة للجيش.

تأتي المناورات في وقت يشهد توترات بين إيران والولايات المتحدة على خلفية تقليص طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وممارسة واشنطن،التي انسحبت من الاتفاق، لسياسة الضغوط القصوى من خلال فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الاسلامية الإيرانية.