سريلانكا: حكومة من 15 وزيرا تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد الجديد

كولومبو- (د ب أ):

قال مسؤولون في سريلانكا إن حكومة مؤلفة من 15 وزيرا أدت اليمين الدستورية اليوم الجمعة أمام الرئيس الجديد للبلاد جوتابايا راجاباكسا.

وتولى رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وهو شقيق الرئيس، حقيبة وزارة المالية والشؤون والاقتصادية في الحكومة الجديدة، وأسندت حقيبة الشؤون الخارجية إلى السياسي البارز دينيش جوناواردينا.

ولم يتم تسمية وزير للدفاع في الحكومة الجديدة، ولكن من المتوقع تعيين وزير دولة في المنصب.

وعادة ما يتولى رئيس البلاد حقيبة وزارة الدفاع، لكن التعديلات الدستورية التي أدخلت على الحكومة السابقة تمنع الرئيس من تولي أي حقيبة وزارية.

وبموجب الدستور، يمكن للرئيس تعيين 30 وزيراً في الحكومة، لكنه اختار 15 وزيرا ترقبا للانتخابات البرلمانية المقررة أوائل العام المقبل.

وعقب مراسم أداء اليمين، قال الرئيس راجاباكسا: "لقد اخترنا حكومة تضم 15 وزيرا وذلك لأنها ليست سوى حكومة مؤقتة".

وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين بعد فوز جوتابايا راجاباكسا بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد في 16 نوفمبر.