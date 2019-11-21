مقتل منتسبين للشرطة الاتحادية العراقية في هجوم لداعش
10:07 م الخميس 21 نوفمبر 2019
القاهرة - (مصراوي)
أفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي، في نبأ عاجل له نقلاً عن مصادر أمنية، مقتل منتسبين بالشرطة الاتحادية العراقية، وإصابة آخر، في هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، في كركوك.
وقال المصدر، إن عناصر من التنظيم الإرهابي، شنوا مساء اليوم الخميس، هجومًا على نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية، ناحية الرشاد في كركوك، وأسفر الهجوم عن مقتل 2 من منتسبي الشرطة وإصابة آخر.
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