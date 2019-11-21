متظاهرون عراقيون يشعلون النيران في مبنى تابع لمديرية شرطة ذي قار

القاهرة - (مصراوي)

أضرم متظاهرون عراقيون النار في مبنى مضيف قسم شؤون العشائر التابع لمديرية شرطة محافظة ذي قار العراقية.

وذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن متظاهرين غاضبين اضرموا النار في مضيف قسم شؤون العشائر التابع لمديرية شرطة ذي قار.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في عدة محافظات للمطالبة بالقضاء على الفساد واسقاط الحكومة، وتغيير النظام وتعديل الدستور، وتخلل الاحتجاجات العراقية أعمال عنف، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وآلاف الجرحى، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها الأمم المتحدة.