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مقتل 5 مدنيين جراء سقوط قذائف في مدينة حلب

08:28 م الخميس 21 نوفمبر 2019
مقتل 5 مدنيين جراء سقوط قذائف في مدينة حلب

سقوط قذائف - أرشيفية

دمشق - (أ ش أ)

قتل 5 مدنيين وأصيب 31 آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدين بمدينة حلب شمالي البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الخميس/، عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله - إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب اعتدت بعدة قذائف على مدينة حلب وسقطت واحدة منها على حي الأعظمية ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين".

وأضاف المصدر إن عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون ينتشرون غرب المدينة سقطت بعد ظهر اليوم على حي الجميلية السكني بحلب ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية.

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حلب سقوط قذائف الإرهاب التنظيمات الإرهابية

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