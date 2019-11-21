مقتل 5 مدنيين جراء سقوط قذائف في مدينة حلب

دمشق - (أ ش أ)

قتل 5 مدنيين وأصيب 31 آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدين بمدينة حلب شمالي البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الخميس/، عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله - إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب اعتدت بعدة قذائف على مدينة حلب وسقطت واحدة منها على حي الأعظمية ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين".

وأضاف المصدر إن عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون ينتشرون غرب المدينة سقطت بعد ظهر اليوم على حي الجميلية السكني بحلب ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية.