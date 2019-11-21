الخارجية ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

القاهرة - (أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم /الخميس/ حول قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي- أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

وأشارت الخارجية إلى أن مصر تحرص- سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة، أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة- على الإسهام في دعم منظومة الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يُعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه، معربة عن تقديرها البالغ للدور الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة، وما يضطلع به من جهود مخلصة وبجدارة عالية في قيادة الأجهزة الأممية؛ من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة على دعم مصر لتلك الجهود، وتوفير كافة الإمكانيات؛ لتحقيق تلك الأهداف المشتركة، بما يدعم منظومة العمل الدولي المشترك من خلال آليات الأمم المتحدة، ويعزز قواعد الشرعية الدولية.