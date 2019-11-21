مفتي لبنان: الوطن والدولة ليسا بخير والأزمة كبيرة

لبنان - (أ ش أ)

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن مناسبة ذكرى استقلال البلاد تأتي هذا العام "وفيها غصة لأن الوطن والدولة ليسا بخير".. مشيرا إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية وصلت إلى مستوى كبير يتسم بالخطورة.

وأشار مفتي لبنان، في بيان له اليوم، إلى أن فرحة اللبنانيين باستقلال بلادهم لا تكتمل إلا باستكمال بناء دولة القانون وحسن سير المؤسسات الدستورية والعدالة وحقوق الناس حتى يبقى لبنان.

وأكد أن انتفاضة الشباب والشابات في الميادين والساحات اللبنانية، تعبر عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، مشيرا إلى أن الشباب اللبناني تجاوز الحواجز الطائفية والمناطقية ليعبروا عن رأيهم في مستقبل بلادهم.

من ناحية أخرى، ندد مفتي الجمهورية اللبنانية بالموقف الأمريكي المنحاز لـ "الأطماع الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بالقدس ومناطق الضفة الغربية، مشددا على الحق الفلسطيني الثابت في إقامة الدولة المستقلة.