وزير الدفاع السوداني يمثل بلاده في اجتماع حول اتفاقية حظر الألغام

الخرطوم - أ ش أ

يرأس وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وفد بلاده في مؤتمر الاستعراض الرابع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام، الذي تستضيفه مدينة أوسلو، عاصمة النرويج، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أن الوفد سيضم وكيل وزارة الخارجية الدكتور الصديق عبدالعزيز، ومدير مركز الألغام السوداني العميد عامر عبد الصادق عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسئولين بمركز الألغام، والقائم بأعمال سفارة السودان في أوسلو السفير عثمان أبو فاطمة آدم، ومسئول الملف من جنيف.

وسيشارك وزير الدفاع السوداني في الاجتماع الرفيع المستوى، الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن النرويج ستترأس هذا المؤتمر، وسيترشح السودان ممثلا في السفير عثمان أبو فاطمة، لرئاسة المؤتمر القادم.