سوريا: الأسد يُصدر مرسومين لزيادة رواتب وأجور المدنيين والعسكريين

القاهرة- (مصراوي):

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مرسومين بزيادة الرواتب والأجور؛ الأول شمل المدنيين والعسكريين والثاني شمل المتقاعدين، بزيادة قدرها 20 ألف ليرة سورية بعد إضافة التعويض المعيشي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وجاء ذلك بعد سلسلة مداولات بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم التصديق على نتائجها وجرى عرضها على مجلس الوزراء.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية عبر تويتر، الخميس، أن المرسوم الأول رقم (23) لعام 2019، قضى بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.

وشمل كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات، والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات، ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها، وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمائة من رأسمالهما.

كما زاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.

أما المرسوم التشريعي الثاني رقم (24) لعام 2019، فقضى بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.