سفارة روسيا تكذب خبر تأجيل استئناف الطيران لمصر: لا يمثل موقفنا الرسمي

كتبت- إيمان محمود:

كذبت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية، الخبر الذي نشرته وكالتها الرسمية حول تأجيل استئناف رحلات الطيران للمنتجعات المصرية إلى العام القادم. وقالت إنه لا يمثل الموقف الروسي الرسمي، معربة عن أملها في استئناف الرحلات قريبا.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي اليوم أن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء روسيا اليوم بشأن استئناف رحلات الطيران العارضة "تشارتر" من روسيا إلى المنتجعات المصرية لفت نظرها، مشيرة إلى أن الخبر لم يذكر اسم المصدر.

وقال المصدر المجهول في الخبر الذي نشرته روسيا اليوم نقلا عن وكالة إنترفاكس الروسية، إن "مطارات المنتجعات المصرية رغم التجديدات، لا تزال غير مطابقة لمعايير السلامة الروسية" وقد تأجل استئناف الرحلات العارضة للعام القادم.

وعلقت سفارة روسيا على الخبر قائلة: هذه التصريحات ليست الموقف الرسمي لروسيا الاتحادية. ونشدد على أن القيادة الروسية تولي اهتماماً كبيراً لمسألة استئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية.

واختتمت السفارة بيانها قائلة: نأمل في أنه سيتم حل هذه المسألة في أقرب وقت أخذا في الاعتبار تقدماً ملموساً أحرزته مصر في تأمين مطاراتها.