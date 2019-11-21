حسام زكي يكشف حقيقة الوضع المالي للجامعة العربية

كتبت - إيمان محمود:

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الجامعة العربية في طريقها لوضع أزمتها المالية جانبًا.

وأضاف زكي في حوار لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الوضع المالي للجامعة "غير مثالي"، لكن الموارد المتوفرة لدى الأمانة العامة حالياً لا تحول دون القيام بمهامها.

وأكد زكي، أن الجامعة العربية "موجودة، ولم تنتهِ، بالعكس هي تحمل علم الجامعة العربية إلى جميع المحافل الدولية بنشاط وهمة، ونعتقد أن هذا الأمر مرصود".

واستطرد: "الذين يتحدثون عن غياب الجامعة العربية فهم يقصدون ملفات سياسية محددة، وهذه الملفات شرحنا أكثر من مرة لماذا تم تغييبها، أو هي غابت بفعل أحداث هذه الملفات. وبالتالي لا يجب إطلاق أحكام عمومية، ولا يجب الانغماس في جلد الذات، بل من المطلوب أن نعطى لأنفسنا ولو جرعة صغيرة من التفاؤل".