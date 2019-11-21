هندي ينتحل صفة طيار لتجنب الطوابير والصعود للطائرة سريعا

نيودلهي – (د ب أ):

ألقت الشرطة الهندية، أمس الأربعاء، على رجل انتحل صفة طيار في شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية الشهيرة، حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعاً والجلوس في درجة أفضل.

وقال سانجاي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة في نيودلهي، إن راجان محبوباني، 48 عاما، كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بشركة طيران "لوفتهانزا"، وكان يحمل بطاقة هوية مزورة، عندما احتجز في المطار بالعاصمة الهندية، أمس الثلاثاء.

واحتجز محبوباني عند بوابة مغادرة مخصصة لرحلة طيران متجهة إلى كولكاتا، بعد أن أبلغ كبير ضباط الأمن في لوفتهانزا بمطار "إنديرا غاندي الدولي" عن وجود "تحرك مريب من جانب أحد الركاب الذي يرتدي زي شركة طيران لوفتهانزا".

وقال بهاتيا إن محبوباني كشف أثناء استجوابه أنه دائم السفر وأنه يرتدي زي الطيار، تجنبا للانتظار في الطوابير، ولعملية الفرز الطويلة للركاب العاديين، وكان يستخدم المقاعد المخصصة لأفراد طاقم الطيران، وكان أحيانا يحصل على مقعد في درجة أفضل.