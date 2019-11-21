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الدفاع التونسية: إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس شرقي البلاد

08:42 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
الدفاع التونسية: إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس شرقي البلاد

إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 40 مهاجرا، معظمهم من أفريقيا، قبالة (صفاقس) في شرق تونس، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس - أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن مركبهم كان معطوبا وأنهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

ولفتت الوزارة إلى أن الموقوفين هم 4 تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات أفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس.

هذا المحتوى من

هجرة غير شرعية تونس صفاقس أوروبا

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