الدفاع التونسية: إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس شرقي البلاد

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 40 مهاجرا، معظمهم من أفريقيا، قبالة (صفاقس) في شرق تونس، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس - أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن مركبهم كان معطوبا وأنهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

ولفتت الوزارة إلى أن الموقوفين هم 4 تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات أفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس.