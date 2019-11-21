مشرعون أمريكيون يحيلون تشريعا يدعم متظاهري هونج كونج إلى ترامب

واشنطن - (د ب أ):

اتخذ مشرعون أمريكيون الخطوة الأخيرة للموافقة على تشريع يدعم متظاهري هونج كونج، في تصويت تم بالإجماع الأربعاء، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وتعهدت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا أصبح التشريع قانونا. واستدعت وزارة الخارجية الصينية دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى في بكين بعد أن وافق مجلس الشيوخ على التشريع.

وامتنع ترامب عن الإجابة عن أسئلة لصحفيين حول ما إذا كان سيوقع على مشروع القانون.

ويطالب التشريع المسمى "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون الحريات ويرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المدينة.

كما يتطلب مراجعة الحكم الذاتي لهونج كونج عن الصين ، لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تستفيد المدينة من وضع تجاري خاص مع الولايات المتحدة.

كما يشمل بنود تمنع تصدير أسلحة مكافحة التجمعات، مثل الغاز المسيل للدموع.