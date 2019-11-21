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ترامب: تحقيق المساءلة "انتهى" وينبغي أن تنتهي التحقيقات

02:02 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
ترامب: تحقيق المساءلة "انتهى" وينبغي أن تنتهي التحقيقات

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه منتصرا في أعقاب شهادة أدلى بها جوردون سوندلاند ، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي أمام الكونجرس، ضمن جلسات الاستماع العلنية في تحقيق المساءلة.

وقال ترامب في تكساس: "لم نفز فقط اليوم بل انتهى الأمر".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان رائعا، وأعتقد أنه يتعين عليهم إنهاؤه الآن".

وانتقد ترامب مرارا وسائل الإعلام خلال تصريحاته. وندد بما وصفه بـ "الصحافة الكاذبة".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن شهادة سوندلاند "تبرئ الرئيس ترامب تماما من ارتكاب أي مخالفات".

دونالد ترامب جوردون سوندلاند الولايات المتحدة الكونجرس

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