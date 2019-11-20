الحكومة الكندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية برئاسة جستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):

أدت الحكومة الليبرالية الكندية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، جستن ترودو، ايذانا ببدء فترة توليها المسؤولية خلال السنوات الأربع القادمة.

وشهدت الحكومة الفيدرالية الجديدة ال29 تغييرات كبرى في عدد من الحقائب الهامة، ومن بينها تولي فرانسوا فيليب شامباين، حقيبة الخارجية، بدلاً من الوزيرة السابقة كريستيا فريلاند، التي تم تعيينها نائبة لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الحكومية الدولية.

وكشف رئيس الوزراء عن حكومته الجديدة اليوم حيث انضمت سبعة وجوه جديدة إلى مجلس الوزراء وتعديل آلية الحكومة لمعالجة أولويات الغرب في السياسة الخارجية والليبرالية مثل مكافحة تغير المناخ ، وتعزيز الطبقة الوسطى والمصالحة بين السكان الأصليين.

وبلغ عدد وزراء الحكومة الجديدة 36 وزيراً، مقابل حكومة ترودو الأولى في عام 2015 التي كان عددها 31 وزيرا.

يذكر أن الحكومة الحالية هي حكومة أقلية بعد أن فاز الليبراليون بأكثرية نواب المجلس ب157 على بعد فقط 13 مقعدا من الأغلبية، مما يستلزم من الحكومة الحالية الحصول على دعم الأحزاب اليسارية الأصغر لتمرير مشاريع القوانين الهامة.