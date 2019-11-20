السفير المصري الجديد في المنامة يُقدم أوراق اعتماده إلى ملك البحرين

القاهرة - (أ ش أ):

قدم سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين السفير ياسر شعبان، أوراق اعتماده إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن السفير المصري نقل خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب السفير المصري عن تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية، كما أشاد السفير بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية من صاحب الجلالة وحكومة مملكة البحرين.

ومن جانبه .. عبر العاهل البحريني عن تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مُشيداً بالعلاقات التي تجمع البلدين، وأشار إلى المكانة والمحبة التي تحظى بها مصر لدى البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً.