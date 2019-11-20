إيقاف 58 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل تونس في طريقهم إلى إيطاليا

تونس - (د ب أ)

أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في تونس، اليوم الأربعاء، عن إحباط رحلتين غير شرعيتين متجهتين نحو السواحل الإيطالية، وإنقاذ العشرات من المهاجرين في عرض البحر.

وأعلنت وزارة الدفاع عن ضبط وحدات من جيش البحر 40 مهاجرا غير شرعي من بينهم 36 أجنبيا ينحدرون من دول أفريقية كانوا على متن مركب معطب وتائه في عرض سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

وذكرت الوزارة أن المهاجرين كانوا ابحروا انطلاقا من سواحل صفاقس ليل الثلاثاء /الأربعاء قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.

كما أعلنت الداخلية عن ضبط 18 مهاجرا من بينهم امرأة وابنتها الرضيعة في نفس الليلة بسواحل مدينة المنستير، على متن مركب كان في اتجاه السواحل الإيطالية.

ويواجه المهاجرون الموقوفون تهمة اجتياز الحدود البحرية خلسة.

ورغم القيود التي تفرضها إيطاليا والدول الأوروبية على حركة الهجرة غير الشرعية، وأنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية في البحر المتوسط، فإن القوارب العشوائية تستمر في نقل المهاجرين المحبطين من سواحل دول جنوب المتوسط.

وفي تونس تنطلق أغلب القوارب محملة بمهاجرين من تونس ودول أفريقية أخرى، من سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة المجاورة إلى أقرب نقطة من إيطاليا بسواحل جزيرة صقلية التي تبعد نحو 160 كيلومتر.

وشهدت سواحل هذه المنطقة كارثة انسانية في يونيو عام 2018 عندما انقلب مركب مكتظ بالمهاجرين ليلقى أكثر من 80 شخصا حتفهم في البحر.