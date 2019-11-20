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سفير السعودية بمصر: تم تهكير حسابي على واتساب.. كيف أستعيده؟

09:49 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
سفير السعودية بمصر: تم تهكير حسابي على واتساب.. كيف أستعيده؟

أسامة بن أحمد عباس النقلي سفير السعودية بالقاهرة

القاهرة – مصراوي:

واجه السفير السعودي في مصر أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الأربعاء، أزمة بعدما تم اختراق حساب "واتساب" الخاص به.

توجه السفير إلى متابعيه على موقع تويتر ليطلب منهم المساعدة، وسأل عن طريقة استعادة الحساب بعد اختراقه، ليأتيه عدد كبير من التعليقات التي حاولت المساعدة وأوضحت له طريقة استعادة الحساب.

كتب نقلي "تم تهكير الواتساب الخاص بي.. كيف يمكن استعادة الحساب؟".

جاء الرد من المستخدم عبد العزيز الحمادي وهو لخبير تقني بحساب موثق، وطالبه بإبلاغ كل جهات الاتصال على هاتفه عبر رسالة نصية باختراق حسابه.

كما أبلغه بضرورة التواصل مع المسئولين عن الدعم الفني بموقع "واتساب"، وتوضيح رقم هاتفه لهم، ثم الاستمرار بمحاولة الدخول على الحساب.

وفي خطوة أخرى بعد ما سبق، قال الحمادي إن السفير السعودي عليه حذف التطبيق ثم إعادة تحميله مرة أخرى ومحاولة الدخول.

كان رد السفير أنه حاول استعادة الحساب بتلك الطريقة، لكن رسالة وصلت إليه بأن "الرقم الخاص بالواتساب مستخدم".

بعد ساعتين من نشر التغريدة، سأل غسان بادوك الكاتب الصحفي بجريدة عكاظ في المملكة العربية السعودية، عن نتيجة محاولات السفير نقلي.

رد السفير بالقول إنه بمساعدة "خبراء التقنية في تويتر"، تم استعادة الحساب.

ظل المغردون يشرحون لسفير المملكة طريقة حل الأزمة عبر التعليقات، فيما نصحه أحدهم باستخدام تطبيق "سيجنال" الأكثر أمنًا، على حد وصف المغرد.

يذكر أنه في نهاية أكتوبر الماضي، تقدم المسئولون في شركة واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، بدعوى قضائية أمام محكمة أمريكية ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، واتهمتها بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف قرابة 1400 مستخدم حول العالم.

وشملت تلك العملية استهداف دبلوماسيين ومعارضين وصحفيين وسياسيين ومسئولين حكوميين في 20 دولة حول العالم، بحسب وكالة فرانس برس.

يذكر أن تطبيق واتساب يستخدمه حوالي مليون ونصف المليون شخص حول العالم شهريًا.

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أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي في مصر واتساب تويتر

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